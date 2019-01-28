2019-01-28T10:25:11+03:00
Происшествия

Появилось видео с оружейным схроном, который накрыли в Самаре силовики

В рамках масштабной спецоперации правоохранители нашли и изъяли у двух жителей региона целый арсенал боеприпасов
Михаил ГОРЮНОВ
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Изъятое оружие отправлено на экспертизуИзъятое оружие отправлено на экспертизу
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22 января сотрудники управления ФСБ по Самарской области в ходе совместной спецоперации с МВД и Росгвардией обнаружили у 47-летнего и 66-летнего жителей региона оружие. По адресам их проживания изъят целый арсенал боеприпасов.

- Сейчас осуществляются оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и лиц, причастных к незаконному обороту средств поражения. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту незаконного оборота и изготовления оружия, - сообщили "КП-Самара" правоохранители.

Также стражи порядка предоставили "Комсомолке" видео с места происшествия. Судя по кадрам, схрон попался действительно солидный: пистолеты-пулеметы разной марки, винтовки, револьверы, тысячи патрон...

Разбирательства по случившемуся продолжаются. Сейчас предстоит выяснить, для каких целей подозреваемые заказывали это оружие по интернету. Все обстоятельства будут установлены в ходе расследования.

Изъятие арсенала с оружием в Самаре.

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