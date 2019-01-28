Житель Сызранского района забрал из банкомата чужие деньги и попал под суд

СЕГОДНЯ 10:27 2019-01-28T10:27:22+03:00

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В Сызрани в ближайшее время предстанет перед судом 63-летний мужчина. Его обвиняют в том, что он присвоил себе чужие деньги из банкомата. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснили полицейские, денежные средства принадлежали 61-летней местной жительнице. Женщина, находясь в одном из супермаркетов города, решила снять деньги с карты, но в какой-то момент ей стало плохо, и она ушла, не дождавшись выдачи денег. Зато в этом плане «повезло» мужчине, который стоял за ней в очереди.

- Ранее не судимый житель Сызранского района после ухода женщины увидел в лотке банкомата 8 тысяч рублей и решил присвоить деньги себе, - рассказали полицейские.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К настоящему времени правоохранители завершили расследование и направили дело на рассмотрение в суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.