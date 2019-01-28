ЦСК ВВС проиграл красноярскому «Соколу» 2:4

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-28T10:31:26+03:00

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Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли в Красноярске местному «Соколу». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе «летчиков» дублем отметился Мнихович, голевые передачи на свой счет записали Журавлев и Манухов.

Несмотря на поражение ЦСК ВВС идет в зоне плей-офф – на 16 месте. В активе самарцев 50 очков, столько же у «Торпедо». У ближайших преследователей «летчиков» «Челмета» и «Ценг Тоу» по 49 очков.

Следующий матч ЦСК ВВС сыграет в Ангарске 29 января с «Ермаком».