ЦСК ВВС проиграл красноярскому «Соколу» 2:4
Однако самарцы по-прежнему в зоне плей-офф
ФОТО: ХК «Сокол»
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Хоккеисты ЦСК ВВС проиграли в Красноярске местному «Соколу». Матч проходил в рамках регулярного чемпионата ВХЛ и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев. В составе «летчиков» дублем отметился Мнихович, голевые передачи на свой счет записали Журавлев и Манухов.
Несмотря на поражение ЦСК ВВС идет в зоне плей-офф – на 16 месте. В активе самарцев 50 очков, столько же у «Торпедо». У ближайших преследователей «летчиков» «Челмета» и «Ценг Тоу» по 49 очков.
Следующий матч ЦСК ВВС сыграет в Ангарске 29 января с «Ермаком».