Школу на месте бывшего ЗИМа в Самаре собираются построить на федеральные деньги

СЕГОДНЯ 10:52 2019-01-28T10:52:51+03:00

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Власти Самарской области намерены обратиться к министру просвещения РФ Ольге Васильевой с просьбой помочь в финансировании строительства новой школы. Воплотить проект учебного заведения в жизнь региональное правительство хочет с помощью федерального проекта «Современная школа».

- Школу на 850 мест планируется построить до 2025 года в Октябрьском районе Самары на территории бывшего завода имени Масленникова. Прошу вас предусмотреть возможность финансирования этого проекта в рамках реализации программы по модернизации инфраструктуры общего образования в отдельных регионах РФ, - говорится в обращении губернатора Самарской области Дмитрия Азарова к федеральному министру.

Как отметил на своей странице в Твиттере глава региона, документ уже подписан и в ближайшее время будет направлен в Москву.