Миодраг Божович: «Новые игроки усилили «Крылья»»

СЕГОДНЯ 11:00 2019-01-28T11:00:15+03:00

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Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвел итоги первого сбора команды, который прошел в ОАЭ. По его словам, новички, которые пришли в зимнее трансферное окно, усилили «КС».

- Эти игроки усилили «Крылья». Конкуренция это хорошо, она заставляет всех работать над собой, стремиться быть лучше. Это идет нам на пользу, - приводит слова Божовича пресс-служба «Крыльев».

Черногорский специалист отметил, что на втором сборе будет легче физически.

- Первый сбор всегда самый важный, потому что все игроки приезжают после отдыха и нужно подтягивать кондиции. Мы все поработали на первом сборе очень хорошо. Игроки получили аэробную и физическую подготовку. Все получили одинаковую нагрузку. Слава Богу, удалось пройти первый сбор без больших потерь – повреждения есть только у Мияйловича и Вучичевича, остальные здоровы. На втором сборе команде будет легче физически, потому что игроки привыкнут к нагрузкам, - отметил Божович.

Второй и третий сборы будут отличаться от первого интенсивностью и скоростями. Также наставник «КС» рассказал, что игрокам предстоит много тактической работы.