В Тольятти водитель «Гранты» сбил на «зебре» девушку
В воскресенье, 27 января, примерно в 16:00 на улице Александра Кудашева в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
По информации сотрудников полиции, 46-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны улицы Толстого в направлении села Тимофеевка, в районе дома № 108 по улице Кудашева сбил 23-летнюю девушку. Последняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В районе места ДТП отсутствовало освещение. Кроме того, на проезжей части был рыхлый снег, а около пешеходного перехода были снежные валы, - рассказали полицейские.
В результате случившегося девушка получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.