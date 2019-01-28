В Тольятти водитель «Гранты» сбил на «зебре» девушку

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-28T11:10:08+03:00

Автомобилист мог не заметить девушку из-за снежных валов и отсутствия освещения Фото: Архив "КП"

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В воскресенье, 27 января, примерно в 16:00 на улице Александра Кудашева в Центральном районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По информации сотрудников полиции, 46-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», двигаясь со стороны улицы Толстого в направлении села Тимофеевка, в районе дома № 108 по улице Кудашева сбил 23-летнюю девушку. Последняя переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В районе места ДТП отсутствовало освещение. Кроме того, на проезжей части был рыхлый снег, а около пешеходного перехода были снежные валы, - рассказали полицейские.

В результате случившегося девушка получила серьезные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Сейчас по факту аварии проводится проверка.