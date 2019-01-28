Самарчанка «унаследовала» номер телефона пензенца и оставила его без 3,5 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-28T11:28:58+03:00

Девушка может провести ближайшие 6 лет в колонии за кражу денег Фото: Архив "КП"

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Жительница Самары может сесть в колонию на 6 лет за перевод денег с карты 21-летнего пензенца. Об этом сообщает пресс-служба У МВД по Пензенской области.

По словам молодого человека, ранее он привязал свой номер телефона к услуге «Мобильный банк», а затем перестал им пользоваться. Вот только деньги с его карты вдруг начали пропадать. Так, парень лишился 3,5 тысяч рублей.

- Выяснилось, что деньги переводил новый пользователь номера — 26-летняя жительница Самары. Она призналась в содеянном, - рассказали сотрудники правоохранительных органов.

На девушку завели уголовное дело по статье «Кража». Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.