Самарцев приглашают в круизы по Северной Европе

СЕГОДНЯ 11:47 2019-01-28T11:47:16+03:00

Лайнеры отправляются из Санкт-Петербурга, что очень удобно для тех, кто не любит летать.

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Жителей Самарской области приглашают в круизы по Балтийскому морю на лайнере Costa Magica, который отправится из Санкт-Петербурга в три европейские столицы Таллин, Стокгольм, Хельсинки. Организует их круизный центр «Инфофлот».

- Это отличный выбор для тех, кто впервые отправляется в зарубежный морской круиз, - рассказывают в «Инфофлоте». – Не стоит переживать из-за языкового барьера. Costa Magica входит в число «Золотых лайнеров» Costa. А это значит, что на борту вас встретит русскоговорящий персонал и сервис на русском языке. В отдельных рейсах «Инфофлот» организует русские группы.

7 дней круиза обойдутся в 439 евро за человека. При этом дополнительные места для детей до 18 лет на всех лайнерах Costa бесплатные.

Посмотреть расписание круизов можно на сайте «Инфофлота».