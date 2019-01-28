Первым заместителем главы Самары стал Максим Харитонов

СЕГОДНЯ 11:51 2019-01-28T11:51:15+03:00

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В администрации Самары произошли кадровые перестановки. Первым заместителем главы города был назначен Максим Харитонов, который ранее возглавлял департамент финансов и экономического развития. Об этом стало известно в понедельник, 28 января.

- Максим Харитонов будет курировать вопросы управления финансами, экономического развития и социальной сферы, - рассказали в городской администрации.

Отметим, что Максим Харитонов имеет большой опыт работы муниципальной службы. Так, он примерно два года возглавлял Самарский район, занимал различные должности в департаменте финансов Самары. Также чиновник успел поработать в областном правительстве и в Самарской академии государственного и муниципального управления. В вузе он занимал должность проректора по экономике и финансам.