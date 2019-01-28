Продавала алкоголь без лицензии: в Самаре владелица магазина попалась на взятке полицейскому

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-28T12:32:12+03:00

Женщину поймали на продаже крепкого алкоголя без лицензии, и она решила избежать наказания Фото: Архив "КП"

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Следственный отдел Промышленного района Самары возбудил уголовное дело в отношении 65-летней владелицы торговой точки. Ее подозревают в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- В январе в ходе «Проверочной закупки» было установлено, что в магазине на улице Ново-Вокзальной продают крепкую алкогольную продукцию без лицензии. Собственница торгового павильона попыталась дать 20 тысяч рублей полицейскому, чтобы никто не проводил по данному факту проверку и не изымал алкоголь, - рассказали в правоохранительных органах.

В СУ СК по Самарской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Женщине грозит до 8 лет лишения свободы, штраф и запрет на 5 лет заниматься определенной деятельностью.