Будут быстрее приезжать на вызовы: для медиков Самарской области закупили новые автомобили

СЕГОДНЯ 12:50 2019-01-28T12:50:23+03:00

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Автопарк службы скорой медицинской помощи Самарской области пополнился новыми автомобилями. Регион получил по федеральной программе министерства промышленности и торговли РФ 23 современные машины. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

- 12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской области. Также пополнятся автопарки областной станции скорой помощи и тольяттинской, - рассказали в региональном правительстве.

Ключи от новых автомобилей медикам вручил министр здравоохранения Михаил Ратманов. Отметим, что все закупленные для региона машины оснащены самым современным оборудованием. Благодаря новой технике медики смогут быстрее выезжать на вызовы и спасти еще больше жизней.