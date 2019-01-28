Осталось два дня до завершения голосования в конкурсе "Мой веселый Новый год"
Приносим извинения за сбои в работе голосования
Спешите принять участие в конкурсе
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Уважаемые участники. Приносим извинения за сбои в работе сайта в выходные. Согласно положению, голосование должно было завершиться 28 января. Чтобы компенсировать упущенные два дня, мы продлеваем голосование до 19.00 29 января.
Итоги будут подведены до 10 февраля. Конкурс КП-Самара проходит здесь. Вы еще можете принять участие.