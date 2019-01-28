В Самаре покажут спектакль «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепа

СЕГОДНЯ 13:35 2019-01-28T13:35:34+03:00

Спектакль покажут в марте в театре оперы и балета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Один из показов будет благотворительным

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На сцене Самарского академического театра оперы и балета покажут спектакль «Князь Владимир». Одну из главных ролей — княгини Ольги — будет играть известная российская актриса Илзе Лиепа, а роль князя Владимира исполнит актер театра и кино Андрей Мерзликин.

- Спектакль расскажет о жизни великого исторического деятеля, который искал пути сделать Русь сильным государством. Спектакль представляет собой соединение современной хореографии, драматического текста и мультимедийного декорационного оформления. В нем будет звучать музыка русских композиторов – Чайковского, Прокофьева, Мусоргского, Рахманинова, Свиридова, - отмечают организаторы мероприятия.

Показы гала-спектакля «Князь Владимир» намечены на 7 марта на 11:30 и 18:30. Утренний показ будет благотворительным. На него смогут попасть ребята из детских домов, многодетные семьи и воспитанники соцучреждений.