В Самаре двое подростков хотели сбыть наркотики, но попались полицейским

СЕГОДНЯ 13:57 2019-01-28T13:57:53+03:00

Молодых людей задержали с более чем 15 г запрещенных веществ

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В Самаре двоих подростков задержали по подозрению в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- 11 января этого года полицейские нашли и изъяли у подростков наркотики массой более 15 граммов, которые они, предположительно, планировали сбыть, - рассказали следователи.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.