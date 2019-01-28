2019-01-28T14:15:17+03:00
Общество

Из Самарской области отправили на родину еще 34 нелегала

Часть из иностранцев уехали за свой счет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
Изменить размер текста:

В Самарской области судебные приставы продолжают борьбу с нелегальными мигрантами. Только за первый месяц 2019 года они проводили на родину 34 иностранца, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- Из региона были отправлены 34 гражданина стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом за свой счет пределы страны покинули 9 человек, - рассказали сотрудники службы.

Отметим, что мигранты могут находиться на территории РФ без визы только в течение 90 суток. Однако по истечению этого срока они не спешат покидать пределы нашей страны, чем нарушают правила пребывания. Это нарушение наказывается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей и принудительным выдворением за пределы России.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие
Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168
В Самаре чиновники потребовали снести часть торгового центра «Парк Хаус»
Выла больше недели: жители Тольятти спасли собаку с крыши недостроенного здания
Осторожно, вам врут: как пожилым самарцам не стать жертвами мошенников
Осужденные из самарской колонии строгого режима на своем льду "уничтожили" хоккейную команду
В Самаре водитель автобуса сбил на "зебре" пенсионерку
На жигулевском предприятии выросла производительность труда
Братья из Самары завоевали три медали на первенстве России по фехтованию
На втором сборе «Крылья Советов» сыграют с «Ботевом», латвийским «Спартаком», «Кайсаром» и сербским «Партизаном»
Будьте осторожнее в отпуске: туристы завезли в Самарскую область лихорадку Денге
Жигулевск – город-курорт? Уже скоро в городе может появиться своя "жемчужина"
Андрей Карпочев покинул пост начальника ОГИБДД Самары
Чтобы не мешать уборке снега: на Ново-Садовой запретят стоянку транспорта по ночам
Футбольная «Лада» подписала 20-летнего защитника Александра Щеголькова
В Самаре двое подростков хотели сбыть наркотики, но попались полицейским
В Самаре покажут спектакль «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепа
Смотри, не провались: самарцам рассказали, куда жаловаться на открытые люки
Осталось два дня до завершения голосования в конкурсе "Мой веселый Новый год"
Будут быстрее приезжать на вызовы: для медиков Самарской области закупили новые автомобили
Продавала алкоголь без лицензии: в Самаре владелица магазина попалась на взятке полицейскому