Из Самарской области отправили на родину еще 34 нелегала

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-28T14:15:17+03:00

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В Самарской области судебные приставы продолжают борьбу с нелегальными мигрантами. Только за первый месяц 2019 года они проводили на родину 34 иностранца, которые нарушили миграционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- Из региона были отправлены 34 гражданина стран ближнего и дальнего зарубежья. При этом за свой счет пределы страны покинули 9 человек, - рассказали сотрудники службы.

Отметим, что мигранты могут находиться на территории РФ без визы только в течение 90 суток. Однако по истечению этого срока они не спешат покидать пределы нашей страны, чем нарушают правила пребывания. Это нарушение наказывается штрафом от 2 до 5 тысяч рублей и принудительным выдворением за пределы России.