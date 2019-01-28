Футбольная «Лада» подписала 20-летнего защитника Александра Щеголькова

СЕГОДНЯ 14:20 2019-01-28T14:20:07+03:00

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Тольяттинская «Лада» подписала контракт с 20-летним крайним защитником Александром Щегольковым. Футболист – воспитанник самарского футбола, он занимался в «Юните» и в «Академии имени Коноплева». В 13 лет переехал в Москву, где тренировался в академии «Динамо» имени Льва Яшина.

- За год до своего совершеннолетия игрок дебютировал за молодежную команду «бело-голубых» в турнире дублирующих составов РПЛ и появился на поле в трех матчах. Вторую часть сезона 2018 года Александр провел в «Крыльях Советов-ЦПФ», выступающих в турнире КФК, - рассказали в «Ладе».

Напомним, трансферное окно в ПФЛ закроется 23 февраля.