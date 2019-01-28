2019-01-28T14:20:07+03:00
Спорт

Футбольная «Лада» подписала 20-летнего защитника Александра Щеголькова

Футболист выступал за молодежные команды московского «Динамо» и «КС»
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ФК Динамо МоскваФото: ФК Динамо Москва
Изменить размер текста:

Тольяттинская «Лада» подписала контракт с 20-летним крайним защитником Александром Щегольковым. Футболист – воспитанник самарского футбола, он занимался в «Юните» и в «Академии имени Коноплева». В 13 лет переехал в Москву, где тренировался в академии «Динамо» имени Льва Яшина.

- За год до своего совершеннолетия игрок дебютировал за молодежную команду «бело-голубых» в турнире дублирующих составов РПЛ и появился на поле в трех матчах. Вторую часть сезона 2018 года Александр провел в «Крыльях Советов-ЦПФ», выступающих в турнире КФК, - рассказали в «Ладе».

Напомним, трансферное окно в ПФЛ закроется 23 февраля.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие
Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168
В Самаре чиновники потребовали снести часть торгового центра «Парк Хаус»
Выла больше недели: жители Тольятти спасли собаку с крыши недостроенного здания
Осторожно, вам врут: как пожилым самарцам не стать жертвами мошенников
Осужденные из самарской колонии строгого режима на своем льду "уничтожили" хоккейную команду
В Самаре водитель автобуса сбил на "зебре" пенсионерку
На жигулевском предприятии выросла производительность труда
Братья из Самары завоевали три медали на первенстве России по фехтованию
На втором сборе «Крылья Советов» сыграют с «Ботевом», латвийским «Спартаком», «Кайсаром» и сербским «Партизаном»
Будьте осторожнее в отпуске: туристы завезли в Самарскую область лихорадку Денге
Жигулевск – город-курорт? Уже скоро в городе может появиться своя "жемчужина"
Андрей Карпочев покинул пост начальника ОГИБДД Самары
Чтобы не мешать уборке снега: на Ново-Садовой запретят стоянку транспорта по ночам
Из Самарской области отправили на родину еще 34 нелегала
В Самаре двое подростков хотели сбыть наркотики, но попались полицейским
В Самаре покажут спектакль «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепа
Смотри, не провались: самарцам рассказали, куда жаловаться на открытые люки
Осталось два дня до завершения голосования в конкурсе "Мой веселый Новый год"
Будут быстрее приезжать на вызовы: для медиков Самарской области закупили новые автомобили
Продавала алкоголь без лицензии: в Самаре владелица магазина попалась на взятке полицейскому