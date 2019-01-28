Чтобы не мешать уборке снега: на Ново-Садовой запретят стоянку транспорта по ночам

СЕГОДНЯ 14:30 2019-01-28T14:30:34+03:00

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В Самаре со вторника, 29 января, вводится ограничение на остановку и стоянку автомобилей на улице Ново-Садовой. Запрет будет действовать в ночное время — с 22:00 до 7:00 — на участке от улицы Полевой до Северо-Восточной магистрали. Автомобили запретят оставлять по ночам, чтобы не мешать расчистке проезжей части от снега.

- Сейчас парковка автомобилей на данном участке запрещена только один раз в неделю. В остальное время из-за припаркованных ночью автомобилей уборка снега сильно затруднена. Днем на неочищенные участки встают другие автомобили, сужая проезжую часть до 1-1,5 полос в каждую сторону. Для магистральной дороги это недопустимо, - подчеркнул замминистра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Андрей Спиридонов.

Отметим, что запрет на стоянку и остановку будет распространяться и на парковочные карманы, которые находятся на улице Ново-Садовой. Сейчас специалисты устанавливают там соответствующие дорожные знаки.