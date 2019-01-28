Андрей Карпочев покинул пост начальника ОГИБДД Самары

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-28T14:50:52+03:00

Андрей Карпочев возглавлял ведомство на протяжении трех с лишним лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Отдел ГИБДД по Самаре остался без руководителя. Андрей Карпочев, который возглавлял ведомство с 2015 года, покинул свой пост.

- Уйти с занимаемой должности Андрей Карпочев решил в связи с выходом на пенсию. Сейчас ему подыскивается преемник, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, Андрей Карпочев служил на посту начальника отдела ГИБДД Самары с апреля 2015 года. А до этого он несколько лет занимал должность заместителя начальника отдела. Пока исполнять обязанности руководителя ОГИБДД по Самаре будет Алексей Маслов, который ранее трудился заместителем начальника ведомства.