2019-01-28T14:50:52+03:00
Общество

Андрей Карпочев покинул пост начальника ОГИБДД Самары

Сейчас ему подыскивают достойную замену
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Андрей Карпочев возглавлял ведомство на протяжении трех с лишним летАндрей Карпочев возглавлял ведомство на протяжении трех с лишним летФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Отдел ГИБДД по Самаре остался без руководителя. Андрей Карпочев, который возглавлял ведомство с 2015 года, покинул свой пост.

- Уйти с занимаемой должности Андрей Карпочев решил в связи с выходом на пенсию. Сейчас ему подыскивается преемник, - рассказали «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, Андрей Карпочев служил на посту начальника отдела ГИБДД Самары с апреля 2015 года. А до этого он несколько лет занимал должность заместителя начальника отдела. Пока исполнять обязанности руководителя ОГИБДД по Самаре будет Алексей Маслов, который ранее трудился заместителем начальника ведомства.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие
Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168
В Самаре чиновники потребовали снести часть торгового центра «Парк Хаус»
Выла больше недели: жители Тольятти спасли собаку с крыши недостроенного здания
Осторожно, вам врут: как пожилым самарцам не стать жертвами мошенников
Осужденные из самарской колонии строгого режима на своем льду "уничтожили" хоккейную команду
В Самаре водитель автобуса сбил на "зебре" пенсионерку
На жигулевском предприятии выросла производительность труда
Братья из Самары завоевали три медали на первенстве России по фехтованию
На втором сборе «Крылья Советов» сыграют с «Ботевом», латвийским «Спартаком», «Кайсаром» и сербским «Партизаном»
Будьте осторожнее в отпуске: туристы завезли в Самарскую область лихорадку Денге
Жигулевск – город-курорт? Уже скоро в городе может появиться своя "жемчужина"
Чтобы не мешать уборке снега: на Ново-Садовой запретят стоянку транспорта по ночам
Футбольная «Лада» подписала 20-летнего защитника Александра Щеголькова
Из Самарской области отправили на родину еще 34 нелегала
В Самаре двое подростков хотели сбыть наркотики, но попались полицейским
В Самаре покажут спектакль «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепа
Смотри, не провались: самарцам рассказали, куда жаловаться на открытые люки
Осталось два дня до завершения голосования в конкурсе "Мой веселый Новый год"
Будут быстрее приезжать на вызовы: для медиков Самарской области закупили новые автомобили
Продавала алкоголь без лицензии: в Самаре владелица магазина попалась на взятке полицейскому