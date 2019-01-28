2019-01-28T18:09:36+03:00
Общество

Жигулевск – город-курорт? Уже скоро в городе может появиться своя "жемчужина"

Жигулевск может стать крупным туристическим центром Самарской области
Евгения ВАСИНА
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Проект уже давно согласован с федеральным министерством природных ресурсов и экологии, национальным парком "Самарская Лука" и с администрациями муниципалитетовПроект уже давно согласован с федеральным министерством природных ресурсов и экологии, национальным парком "Самарская Лука" и с администрациями муниципалитетовФото: Андрей ТАНАЕВ
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В среду 30 января в Жигулевске состоится семинар для предпринимателей, заинтересованных в развитии сферы туризма в городе. Его цель - найти лучшие практики в области туризма, обсудить направления развития туризма в Жигулевске и найти существующие проблемы.

- По «Жигулевской жемчужине» был разработан проект планировки, который утвержден распоряжением правительства. Он действующий, по нему мы можем переходить к реализации отдельных проектов. Там предполагалась несколько курортных комплексов, в том числе и проект канатной дороги, - отметил врио руководителя департамента туризма Самарской области Михаил Мальцев. – Сейчас есть поручение сделать из Жигулевска туристический центр Самарской области, в рамках этого будет рассматривать различные инвестпроекты, в том числе два горнолыжный комплекс в самом городе. Я думаю, в ближайшей перспективе мы перейдем уже к реализации этих проектов. По Жигулевску есть понимание, ведутся переговоры с инвестором.

Напомним, уже несколько лет в Самаре обсуждают создание крупного туристско-рекреационного комплекса «Жигулевская жемчужина». Курируют проект департамент туризма и министерство строительства Самарской области. Согласно плану, проект должен объединить три всесезонных курорта в Ширяево, Подгорах и Рождествено. Там планируют организовать гостиницы, рекреационные и горнолыжные комплексы. Шла речь и о создании канатной дороги из Самары, что сократит время в пути и привлечет к территории новых туристов. И даже нашелся инвестор, но после 2014 года, когда стоимость канатной дороги возросла из-за импортных комплектующих, инвестор усомнился в привлекательности проекта.

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