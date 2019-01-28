2019-01-28T15:16:30+03:00
Общество

Будьте осторожнее в отпуске: туристы завезли в Самарскую область лихорадку Денге

Медики выявили уже четыре случая заражения опасной болезнью
Анастасия ФИЛАТОВА
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Лихорадку завезли в 63 регион из Вьетнама и ТаиландаЛихорадку завезли в 63 регион из Вьетнама и Таиланда
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В январе четверо жителей Самарской области стали «жертвами» лихорадки Денге. Это заболевание они привезли в наш регион из Пхухета (Таиланд) и Нячанг Хоанг Лонг (Вьетнам). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Самарской области.

- Лихорадка Денге - опасное заболевание. Основными переносчиками этой лихорадки являются комары. В отсутствии переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности, - отметили представители ведомства.

Симптомами лихорадки Денге являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Также она может сопровождаться сильными внутренними кровотечениями. Всем самарцам, которые планируют поехать в отпуск в страны юго-восточной Азии, сотрудники Роспотребдназора советуют использовать индивидуальные средства защиты: одежду с длинными рукавами, противомоскитные сетки, репелленты и т.д.

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