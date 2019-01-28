2019-01-28T15:24:47+03:00
Спорт

На втором сборе «Крылья Советов» сыграют с «Ботевом», латвийским «Спартаком», «Кайсаром» и сербским «Партизаном»

Все матчи пройдут в турецком Белеке
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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На сбор в Турции самарцы отправятся из Москвы, где соберутся 31 январяНа сбор в Турции самарцы отправятся из Москвы, где соберутся 31 январяФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Стали известны соперники «Крыльев Советов» на втором зимнем сборе, который пройдет в турецком городе Белек. Самарцы сыграют с болгарским «Ботевом», сербским «Партизаном», латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром». Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев Советов».

Соперники волжан Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Соперники волжанФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

- На втором сборе запланировано проведение четырех контрольных матчей. 2 февраля наша команда сыграет с болгарским «Ботевом». Вторым соперником самарцев будет сербский «Партизан». Эта игра состоится 6 февраля. 12 февраля «Крылья Советов» завершат сбор поединками с латвийским «Спартаком» и казахстанским «Кайсаром», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте «КС».

На сбор в Турции самарцы отправятся из Москвы, где соберутся 31 января после трех выходных.

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