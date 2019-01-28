Братья из Самары завоевали три медали на первенстве России по фехтованию

СЕГОДНЯ 15:37 2019-01-28T15:37:19+03:00

Оба спортсмена получили награды в командном турнире, а одни из них стал обладателем личного «золота»

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В Санкт-Петербурге проходит первенство России по фехтованию среди юношей до 20 лет. В соревнованиях принимают участие представители самарского филиала ЦСКА, братья Кирилл и Антон Бородачевы. На двоих они завоевали три медали.

- Кирилл Бородачев стал обладателем личного «золота» по рапире. А вот в туре прямого выбывания его брат Антон, являющийся лидером российского рейтинга, добрался только до 1/16 финала, - рассказали в Федерации фехтования России.

В командном турнире Антон и Кирилл Бородачевы, а также еще один член их команды Евгений Соловьев заняли второе место. Самарские фехтовальщики обыграли третью сборную Санкт-Петербурга — 45:34, а вот в финале они выступили против первой команды города на Неве. Эту сборную самарцам обойти не удалось — 45:34. В итоге они взяли «серебро» первенства.