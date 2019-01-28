На жигулевском предприятии выросла производительность труда

СЕГОДНЯ 15:38 2019-01-28T15:38:06+03:00

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24 января в информационном центре АО «АКОМ» состоялось совещание о реализации на предприятии национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости» с участием Президента компании Н.М. Игнатьева и руководителя проекта отдела производственных процессов ФЦК П.Л. Мякотина.

На совещании обсуждали результаты 2018 года, достигнутые на пилотном участке завода по таким показателям как повышение выработки – на 48%, ускорение процесса – на 30% и т.д.

Президент Группы компаний «АКОМ» Н.М. Игнатьев высоко оценил общий рост производительности труда – это порядка 20% с момента включения в проект. Однако учитывая большие резервы предприятия, работу по проекту необходимо активизировать. Поскольку рост производительности труда относится к приоритетным задачам «АКОМ», каждый руководитель должен на своем участке работы в течение года достичь результативности как минимум по двум проектам, связанным с оптимизацией производства и повышением производительности.

АО «АКОМ» — технологический и индустриальный лидер отечественного производства аккумуляторных батарей — находится в постоянном поиске передовых решений и прогрессивных подходов к организации производственного процесса. Являясь участником стартовавшего в конце 2017 г. национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», компания «АКОМ» уже сейчас демонстрирует выдающиеся результаты. Эффективное выстраивание производственной культуры вывело компанию в топ-10 Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2018». За первенство в номинации «Машиностроение» боролись 100 лучших компаний страны, а «АКОМ» в результате занял почетное 9 место.

В ближайшие два года компания «АКОМ» планирует инвестировать в рост производительности труда свыше 40 млн.руб. с целью обучения всего персонала инструментам производственной системы, а также внедрения программных продуктов, позволяющих повысить эффективность использования рабочего времени.