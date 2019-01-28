Осужденные из самарской колонии строгого режима на своем льду "уничтожили" хоккейную команду

СЕГОДНЯ 16:06 2019-01-28T16:11:14+03:00

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В минувшую пятницу, 25 января, в исправительной колонии строгого режима № 6 в Управленческом было жарко. Там состоялся хоккейный матч с участием местных осужденных и городской команды "Ураган".

- Команда осужденных ИК-6 участвует в самарском хоккейном турнире среди любительских команд на кубок "Надежда". В рамках очередного тура на своем льду они встретились с командой "Ураган", - рассказывают "КП-Самара" в пресс-службе УФСИН Самарской области.

Поединок, состоявшийся на территории учреждения, выдался упорный и напряженный. Сначала игра была равной, но потом сидельцы взяли инициативу в свою руки и разгромили соперника - 12-1. Как отметил начальник "строгача" Алексей Климов, во многом успеху способствовали регулярные тренировки, помноженные на крепкую волю к победе. Как отметил Климов, особенно актуально участие осужденных в спортивной жизни в год празднования 140-летия уголовно-исполнительной системы России. Теперь команду осужденных ждет новая встреча. Их ближайший соперник - известная самарская команда "Чайка".