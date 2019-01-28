Осторожно, вам врут: как пожилым самарцам не стать жертвами мошенников

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-28T16:12:02+03:00

Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо соблюдать несколько правил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полиции рассказали, как не попасться на удочку злоумышленников

Изменить размер текста: A A

В Самарской области за 2018 год жертвами мошенников стали 249 человек. Среди них жительница Новокуйбышевска, она разменяла продавцам башкирского меда две купюры по 5000 рублей, которые оказались фальшивыми. Полиция уже установила личности злоумышленников.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо соблюдать несколько правил, о которых рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

1. Если к вам пришли работники коммунальных служб (без вызова), надо проверить у гостей документы, позвонить в направившую их организацию и уточнить, с какой целью работники пришли к вам.

2. Позвоните кому-нибудь из родственников, знакомых и соседей и расскажите им о визите. Часто преступники выбирают мишенью одиноких граждан, простой звонок может заставить их уйти.

3. Не выпускайте гостей из вида и не оставляйте их одних в комнате, где хранятся деньги.

4. Если работники предлагают оплатить какие-то услуги или купить оборудование – позвоните в организацию и уточните, надо ли вам это делать.

5. Когда работники уйдут, проверьте деньги и ценности.

Сейчас в Самаре много мошенников, которые выдают себя за сотрудников газовой компании и предлагают купить какие-то приборы за крупную сумму оборудование, якобы, со скидкой. Надо помнить, что о плановых и неплановых проверках газового оборудования жильцов оповещают заранее и с помощью объявлений в подъездах.

Если же вы стали жертвами мошенников, звоните в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) и расскажите о случившемся родственникам. Чаще всего злоумышленников удается задержать по горячим следам.