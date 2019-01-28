2019-01-28T16:12:02+03:00
Происшествия

Осторожно, вам врут: как пожилым самарцам не стать жертвами мошенников

В полиции рассказали, как не попасться на удочку злоумышленников
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо соблюдать несколько правилЧтобы не попасть на удочку мошенников, надо соблюдать несколько правилФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области за 2018 год жертвами мошенников стали 249 человек. Среди них жительница Новокуйбышевска, она разменяла продавцам башкирского меда две купюры по 5000 рублей, которые оказались фальшивыми. Полиция уже установила личности злоумышленников.

Чтобы не попасть на удочку мошенников, надо соблюдать несколько правил, о которых рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

1. Если к вам пришли работники коммунальных служб (без вызова), надо проверить у гостей документы, позвонить в направившую их организацию и уточнить, с какой целью работники пришли к вам.

2. Позвоните кому-нибудь из родственников, знакомых и соседей и расскажите им о визите. Часто преступники выбирают мишенью одиноких граждан, простой звонок может заставить их уйти.

3. Не выпускайте гостей из вида и не оставляйте их одних в комнате, где хранятся деньги.

4. Если работники предлагают оплатить какие-то услуги или купить оборудование – позвоните в организацию и уточните, надо ли вам это делать.

5. Когда работники уйдут, проверьте деньги и ценности.

Сейчас в Самаре много мошенников, которые выдают себя за сотрудников газовой компании и предлагают купить какие-то приборы за крупную сумму оборудование, якобы, со скидкой. Надо помнить, что о плановых и неплановых проверках газового оборудования жильцов оповещают заранее и с помощью объявлений в подъездах.

Если же вы стали жертвами мошенников, звоните в полицию по телефону 02 (102 с мобильного) и расскажите о случившемся родственникам. Чаще всего злоумышленников удается задержать по горячим следам.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие
Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168
В Самаре чиновники потребовали снести часть торгового центра «Парк Хаус»
Выла больше недели: жители Тольятти спасли собаку с крыши недостроенного здания
Осужденные из самарской колонии строгого режима на своем льду "уничтожили" хоккейную команду
В Самаре водитель автобуса сбил на "зебре" пенсионерку
На жигулевском предприятии выросла производительность труда
Братья из Самары завоевали три медали на первенстве России по фехтованию
На втором сборе «Крылья Советов» сыграют с «Ботевом», латвийским «Спартаком», «Кайсаром» и сербским «Партизаном»
Будьте осторожнее в отпуске: туристы завезли в Самарскую область лихорадку Денге
Жигулевск – город-курорт? Уже скоро в городе может появиться своя "жемчужина"
Андрей Карпочев покинул пост начальника ОГИБДД Самары
Чтобы не мешать уборке снега: на Ново-Садовой запретят стоянку транспорта по ночам
Футбольная «Лада» подписала 20-летнего защитника Александра Щеголькова
Из Самарской области отправили на родину еще 34 нелегала
В Самаре двое подростков хотели сбыть наркотики, но попались полицейским
В Самаре покажут спектакль «Князь Владимир» с участием Илзе Лиепа
Смотри, не провались: самарцам рассказали, куда жаловаться на открытые люки
Осталось два дня до завершения голосования в конкурсе "Мой веселый Новый год"
Будут быстрее приезжать на вызовы: для медиков Самарской области закупили новые автомобили
Продавала алкоголь без лицензии: в Самаре владелица магазина попалась на взятке полицейскому