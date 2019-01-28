2019-01-28T16:29:11+03:00
Общество

Выла больше недели: жители Тольятти спасли собаку с крыши недостроенного здания

Овчарку спасли от голода и холода благодаря неравнодушной местной жительнице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Собака несколько дней сидела голодная на крыше / Фото: Евгений КотевСобака несколько дней сидела голодная на крыше / Фото: Евгений КотевФото: vk.com
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В минувшие выходные в Центральном районе Тольятти развернулась большая кампания по спасению собаки, которая неведомым образом оказалась на крыше недостроенного здания и больше недели не могла оттуда выбраться. Началось все с поста одной местной жительницы в соцсети.

Первой на застрявшую на крыше собаку обратила внимание молодая мама / Фото: Дарья Филоничева Фото: vk.com

Первой на застрявшую на крыше собаку обратила внимание молодая мама / Фото: Дарья ФилоничеваФото: vk.com

- На Ларина, 2 уже вторую неделю по ночам воет собака на крыше недостроенного здания! Сама она туда попала или ее привели, непонятно. Но теперь она не может выбраться со стройки. Жалко собачку, она там погибает с голода и воет. Может, кто рискнет слазить?! Ребят, спасите, пожалуйста, собаку, я не могу, у меня грудной ребенок, - обратилась девушка к жителям Автограда.

После нескольких часов обсуждений этого происшествия, которые сопровождались едкими комментариями и советами диванных экспертов, добровольцы все-таки нашлись. Несколько мужчин выехали по указанному адресу и разыскали там попавшую в беду собаку. «Пленницей» недостроя оказалась овчарка. Спасители покормили собаку, а затем закрыли двери опасного здания, чтобы туда никто не смог случайно попасть.

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