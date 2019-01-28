2019-01-28T17:58:41+03:00
Общество

Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168

Местная жительница бьет тревогу и просит предать проблему огласке
Михаил ГОРЮНОВ
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Жителей пугает место, в котором учатся их детиЖителей пугает место, в котором учатся их детиФото: соцсети
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Жители областной столицы не всегда довольны тем, в каких условиях обучаются их дети. Свои претензии они высказывают в социальных сетях. Так, одна из пользовательницы "Вконтакте", пожелавшая остаться анонимной, в паблике "Самара life" возмутилась состоянием школы № 168.

- Нет ремонта,школа разваливается. Подоконники поцарапаны,туалет не закрывается,старые обои и т.п. Кабинет музыки совсем разваливается,школа буквально держится на нитках и скотче, - отмечает женщина, поддерживая пост фотографиями, по всей видимости, с того самого кабинета музыки.

Подписчица негодует еще и потом, что директриса школы, по ее словам, обладательница дорогих гаджетов. По мнению самарчанки, лучше бы она уделяла внимание своему учебному заведению.

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