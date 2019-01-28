В Жигулевске мужчина расстрелял родственников из-за торговли на рынке, один человек погиб

СЕГОДНЯ 19:34 2019-01-28T19:34:54+03:00

Прокуратура контролировала расследование этого преступления, сейчас дело передают в суд

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Прокурор Жигулевска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 26-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью двум людям. Злоумышленники использовал оружие, а один из пострадавших скончался.

- По версии следствия, 10 августа прошлого года у обвиняемого дома произошел конфликт с двумя дальними родственниками. Ссора возникла по поводу торговли на рынке, насилие другу применяли обе стороны, - сообщает прокуратура Самарской области.

В ходе разборок, хозяин жилплощади взял карабин "Сайга-12 С" и выстрелил в бедра своих оппонентов. Один из потерпевших умер в больнице от острой кровопотери в результате полученного ранения, второму был причинен тяжкий вред здоровью.

Расследование по делу проведено под контролем прокуратуры города. Уголовным законом за данное преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.