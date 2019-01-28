Хроники выживания: в Промышленный район пришлют слесарей со всего города, чтобы наконец включить отопление после аварии

СЕГОДНЯ 20:10 2019-01-28T20:10:49+03:00

До сих пор без тепла сидят жители в нескольких домах на Ташкентской, Шестой просеке и Силина

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Самарцы, оставшиеся без отопления после коммунальной аварии на Ташкентской, по-прежнему ждут помощи и решения своей проблемы. Тревогу в частности бьют жители Промышленного района. Власти обещают, что скоро все наладится.

- Оптимизируйте работу вашей районной диспетчерской службы: у нее должна быть самая актуальная информация по графику работ на каждом проблемном адресе. Кроме того, отправляйте на места сотрудников администрации и управляющих микрорайонами, пусть они рассказывают людям о сроках подачи тепла и контролируют работу слесарей, - поручила сегодня на оперативном совещении мэр Самары Елена Лапушкина главе администрации Промышленного района Владимиру Чернышкову.

Лапушкина отметила, что жалобы от граждан продолжают поступать. И не всегда им удается дозвониться до управляющих компаний. Аварийно-восстановительные работы на трубопроводе диаметром 1000 мм были завершены еще в четверг, 24 января. В этот же день подача тепла была начата во все здания, находившиеся в зоне отключения. Но из-за неграмотных действий УК отопление в квартиры Промышленного и Кировского районов до сих пор не поступило.

Для того, чтобы максимально оперативно решить все точечные вопросы, мэр поручила своему первому заместителю Владимиру Василенко и руководителю Департамента городского хозяйства и экологии Олегу Ивахину привлечь специалистов из других управляющих компаний города и сформировать из них бригады. Эксперты опасаются, что из-за этого могут пострадать жители тех домов, откуда заберут слесарей.

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