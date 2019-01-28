Мужчина, который поджег дом избившего его соседа в Самарской области, полностью признал свою вину

СЕГОДНЯ 21:32 2019-01-28T21:32:25+03:00

Поджигателя тогда задержал молодой полицейский Владимир Дементьев, также спасший пенсионерку из горящего дома

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В Самарской области перед служителями Фемиды вскоре предстанет 31-летний мужчина из села Челно-Вершины, обвиняемый в поджоге чужого дома. Его уголовное дело на днях направили в суд.

- 12 августа 2018 года у жителя села произошел конфликт с соседями, в ходе которого он был избит соседом. Примерно в 23 часа того же дня мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с целью отомстить обидчику подошел к дому соседей, облил принесенным с собой бензином глухую стену нежилого пристроя и поджег, - сообщают в прокуратуре Самарской области.

В результате пожара были уничтожены веранда и крыша жилого дома, частично повреждены потолочные перекрытия. Стоимость причиненного пожаром ущерба составляет 137 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину в совершении преступления признал полностью.

Напомним, что поджигателя тогда задержал молодой полицейский Владимир Дементьев. Он же помог спастись старушке, которая находилась в горящем доме - вынес ее на руках.

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