2019-01-28T22:05:37+03:00
Общество

Жительницу Самарской области накажут за унижение школьной учительницы

Дело об административной правонарушении уже передано в мировой суд
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело рассмотрят в суде в ближайшее времяДело рассмотрят в суде в ближайшее времяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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24 января сотрудники прокуратуры направили в мировой суд дело об оскорблении учителя средней школы села Хворостянка. Нарушение вменяют местной жительнице.

- Установлено, что в ходе проведения персоналом школы профилактической работы с воспитанниками образовательного учреждения жительница района высказала грубую нецензурную брань, унижающую честь и достоинство человека, в отношении педагога, - сообщает сегодня прокуратура Самарской области.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 кодекса об административных правонарушениях - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Совсем скоро материалы по этой ситуации будут рассматривать служители Фемиды. Им и предстоит вынести итоговое решение.

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