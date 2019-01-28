Жительницу Самарской области накажут за унижение школьной учительницы

СЕГОДНЯ 22:05 2019-01-28T22:05:37+03:00

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24 января сотрудники прокуратуры направили в мировой суд дело об оскорблении учителя средней школы села Хворостянка. Нарушение вменяют местной жительнице.

- Установлено, что в ходе проведения персоналом школы профилактической работы с воспитанниками образовательного учреждения жительница района высказала грубую нецензурную брань, унижающую честь и достоинство человека, в отношении педагога, - сообщает сегодня прокуратура Самарской области.

По итогам проверки прокуратурой района в отношении нарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 кодекса об административных правонарушениях - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Совсем скоро материалы по этой ситуации будут рассматривать служители Фемиды. Им и предстоит вынести итоговое решение.