Застройщику ЖК "Часовой" в Самаре предложили другой участок для строительства

СЕГОДНЯ 22:30 2019-01-28T22:30:09+03:00

Депутат Алекандр Хинштейн считает, что строить высотку в границах улиц Ново-Садовой, Часовой и Ерошевского будет крайне проблематично

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На совещании в региональном минстрое сегодня, 28 января, проходившем при участии депутата государственной думы Александра Хинштейна и министра строительства Евгения Чудаева, обсудили проблемы ЖК "Часовой". 16-этажную высотку хотят возвести в границах улиц Ново-Садовой, Часовой и Ерошевского, местные жители категорически против.

- Ещё одна «горячая точка» - ЖК «Часовой». Точечная внутриквартальная застройка вызывает справедливое возмущение жителей. Кроме того, ввести здесь высотку будет крайне проблематично физически. Сегодня предложили выделить застройщику другой компенсационный участок, - сообщает об итогах обсуждения Хинштейн.

Окончательно вопрос предстоит решить с застройщиком. Напомним, что жильцы соседних строений боятся, что их аварийные дома при строительстве будут разрушены. Также они были недовольны, что стройка закрыла им проезд.