В Самаре гея не обидят: город занял 11 место в рейтинге ЛГБТ-толерантности

СЕГОДНЯ 23:16 2019-01-28T23:16:39+03:00

Гей-парад при этом в Самарской области не разрешили Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследователи признаются, что опросили 2400 человек и все поняли

Изменить размер текста: A A

Самара возглавила вторую десятку российских городов по степени толерантности к представителям поклонников однополой любви. Рейтинг составило независимое агентство ZOOM MARKET, специалисты задали жителям 20 городов только два вопроса: как вы относитесь к геям и лесбиянкам и есть ли таковые среди ваших знакомых?

- Самара занимает в рейтинге 11 место. В соседней Казани к представителям секс-меньшинств нетерписы, в Саратове их тоже не уважают, а вот в нашем городе к геям и лесбиянкам относятся более-менее лояльно, - следует из данных исследования.

Известно, что исследователи учли мнение 2400 респогндентов. Но выборка была сделана грамотно - среди отвечающих были разные люди, а не только завсегдатаи какого-нибудь популярного гей-клуба. Самый толерантный город в России - это Санкт-Петербург, нормально относятся к однополым парам в Москве и Новосибирске. Вообще нетолерантны к ЛГБТ - сообществу в Челябинске, Саратове и Казани.

При этом в Самаре так и не разрешили провести гей-парады: в августе этого требовал активист ЛГБТ-движения, он жаждал получить разрешение на митинги в малых городах Самарской области. А вот в 2011 году гей-парад разрешили и он состоялся.

А что думаете по этому поводу вы? Обсудим в комментариях на samara.kp.ru