2019-01-29T08:22:10+03:00
Общество

В Самаре на Ракитовском шоссе горела стена автосервиса

Потушить возгорание пожарным удалось за несколько минут
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Самарской областиФото: ГУ МЧС по Самарской области
Изменить размер текста:

В понедельник, 28 января, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на Ракитовском шоссе загорелся автосервис. Об этом сообщаеют пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 15:04. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 2 спецмашины. По приезду они установили, что горит утеплитель стены автосервиса. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Тушение возгорания у пожарных заняло всего несколько минут. В 15:16 они локализовали пожар, а спустя минуту полностью его ликвидировали.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» испытал отечественную квантовую защиту передачи данных
Вновь придется померзнуть: в Самаре на Карбышева и Энтузиастов произошли аварии на теплосетях
Жена экс-мэра Самары Олега Фурсова получит выговор за поездки в Южную Корею за счет бюджета
Нанес ущерб на 30 тысяч рублей: в речпорту Сызрани поймали браконьера с 263 раками
Суд разрешил гипермаркету «Ашан» не возобновлять полноценную работу в ТЦ «Московский» в Самаре
Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы
Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что за газ будут выставлять два счета
В Тольятти водитель Hyundai сбил на "зебре" 10-летнего мальчика
Двое самарцев с помощью SIM-карт воровали деньги с чужих электронных кошельков
Налетел на ковш: в Тольятти пассажирка ВАЗ-2110 погибла в столкновении с трактором
Новый салон «МегаФона» «прописался» на углу Полевой и Ново-Садовой
Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Сошо»
Самарчанка вспомнила про полмиллиона, которые она задолжала налоговой, только лишившись BMW
В Самаре сотрудник колонии отделался условным сроком за взятку
Полигоны практически заполнены: снег с улиц Самары некуда вывозить
Свиньи из ада оккупировали Поволжье: в Пензе и Самаре спорят, чья Хрюша страшнее
В Самаре гея не обидят: город занял 11 место в рейтинге ЛГБТ-толерантности
Застройщику ЖК "Часовой" в Самаре предложили другой участок для строительства
Жительницу Самарской области накажут за унижение школьной учительницы
Мужчина, который поджег дом избившего его соседа в Самарской области, полностью признал свою вину
Появилось видео ДТП с маршруткой на Московском шоссе в Самаре
Хроники выживания: в Промышленный район пришлют слесарей со всего города, чтобы наконец включить отопление после аварии
В Жигулевске мужчина расстрелял родственников из-за торговли на рынке, один человек погиб
В ДТП с автовозом и маршруткой на Московском шоссе пострадали 4 человека
ДТП с автовозом и маршруткой блокировало движение в Самаре, есть пострадавшие
Туалет не закрывается, старые обои: самарчанка пожаловалась на состояние школы № 168