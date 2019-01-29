В Самаре на Ракитовском шоссе горела стена автосервиса

СЕГОДНЯ 08:22 2019-01-29T08:22:10+03:00

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В понедельник, 28 января, в Кировском районе Самары произошел пожар. Там на Ракитовском шоссе загорелся автосервис. Об этом сообщаеют пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

По данным оперативного ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 15:04. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 2 спецмашины. По приезду они установили, что горит утеплитель стены автосервиса. Площадь пожара составила 1 квадратный метр. Тушение возгорания у пожарных заняло всего несколько минут. В 15:16 они локализовали пожар, а спустя минуту полностью его ликвидировали.

Информации о пострадавших нет. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.