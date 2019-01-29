Полигоны практически заполнены: снег с улиц Самары некуда вывозить

СЕГОДНЯ 08:44 2019-01-29T09:00:27+03:00

Норма осадков уже превышена почти в два раза, а снег все идет

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Эта зима бьет все рекорды по количеству выпавших осадков в Самаре. К сегодняшнему дню выпало уже 176% от нормы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- При необходимости мы привлекаем около 330 единиц для расчистки дорог и тротуаров от снега. Машин хватает, но оперативно убирать и вывозить снег мешают возможности снежных полигонов - они не способны принять более 10-12 тысяч тонн снега в сутки, - рассказал директор МП «Благоустройство» Евгений Садовников.

По словам представителей коммунальных служб, уборке проезжих частей также мешают и припаркованные на обочинах машины. Чтобы решить эту проблему, коммунальщики привлекают эвакуаторщиков, в также разрабатывают новую схему дорожных знаков. К примеру, с 29 января автомобилистам нельзя будет парковаться по ночам на участке улице Ново-Садовой.

Что касается уборки дворов, то там проблема иная - управляющие компании выводят на очистку кровель от снега и наледи далеко не все бригады, заявленные в плане. В связи с этим глава города Елена Лапушкина поручила главам районов обращаться по поводу плохой работы УК в Госжилинспекцию.