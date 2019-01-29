В Самаре сотрудник колонии отделался условным сроком за взятку

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-29T09:09:48+03:00

Сотрудник колонии обещал за 12 тысяч рублей не наказывать осужденного за нарушение порядка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также мужчине придется заплатить штраф, который в 5 раз превышает сумму незаконного вознаграждения

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В Самаре вынесли приговор начальнику отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии № 10 Роману Умнаеву, который обвинялся в получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- 26 июля прошлого года сотрудник УФСИН, находясь на одной из баз отдыха в поселке Красная Глинка, получил 12 тысяч рублей от гражданина. За эти деньги он обещал не привлекать к дисциплинарной ответственности за нарушение порядка осужденного колонии и снять с него ранее наложенные наказания, - рассказали следователи.

Суд Красноглинского района Самары признал Романа Умнаева виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Также он должен заплатить штраф в 60 тысяч рублей.