Самарчанка вспомнила про полмиллиона, которые она задолжала налоговой, только лишившись BMW

СЕГОДНЯ 09:34 2019-01-29T09:34:01+03:00

Женщина не хотела оплачивать долг, пока не осталась без машины Фото: Архив "КП"

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Жительница Самары долгое время не платила налоги и в итоге накопила долг почти в полмиллиона рублей. О своей задолженности женщина вспомнила только после того, как судебные приставы арестовали ее BMW. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

- В отношении женщины было возбуждено исполнительное производство о взыскании задолженности почти в 450 тысяч рублей. Установив финансовое положение должницы, приставы выяснили, что самарчанка владеет дорогостоящим автомобилем марки BMW, - рассказали представители ведомства.

Судебные приставы арестовали кроссовер и передали на хранение налоговой службе. Женщине пригрозили, что если она не оплатит долг, то ее машину продадут на торгах. Только после этого самарчанка все-таки погасила долг. В итоге машину вновь вернули в распоряжение самарчанки.