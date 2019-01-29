2019-01-29T09:44:53+03:00
Спорт

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло подписал контракт с «Сошо»

Команда выступает во французской Лиге 2
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: www.fcsochaux.fr/Фото: www.fcsochaux.fr/
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Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Йоан Молло вернулся во Францию. Он подписал контракт с «Сошо», за который будет выступать как минимум до конца этого сезона. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте французского клуба.

- Йоан Молло перешел в «Сошо» на правах свободного агента. Выступать он будет под номером 7, - рассказали в клубе.

В «Крыльях Советов» Молло играл в 2015, 2016 и 2018 годах. В этом сезоне в РПЛ француз выходил на поле в 7 матчах.

«Сошо» выступает во французской Лиге 2 и занимает 17 место в турнирной таблице.

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