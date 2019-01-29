2019-01-29T09:50:28+03:00
Умные вещи

Новый салон «МегаФона» «прописался» на углу Полевой и Ново-Садовой

Физические лица и корпоративные клиенты оператора могут решать здесь любые «мобильные» вопросы ежедневно с 9:00 до 21:00
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Компания «МегаФон» продолжает расширять сеть своих салонов. Новая розничная точка открылась на пересечении улиц Полевой и Ново-Садовой. Абоненты – физические лица и корпоративные клиенты оператора могут решать здесь любые «мобильные» вопросы ежедневно с 9:00 до 21:00.

Салон на Ново-Садовой, 2 предоставляет полный спектр мобильных услуг. Тут можно пополнить счет, приобрести мобильные гаджеты и аксессуары, совершить денежный перевод, оформить кредит или банковскую карту «МегаФон Mastercard». Специалисты компании помогут разобраться в настройках смартфонов и выбрать оптимальный тариф. Для абонентов – физических лиц подойдет один из пакетов линейки «Включайся!», разработанной для активных пользователей мобильного интернета. Обратите внимание на пакеты «Включайся! Слушай», «Включайся! Смотри», «Включайся! Смотри+». Подключив их, можно получить безлимитный доступ к Всемирной сети.

Бизнес-клиентов МегаФона наверняка заинтересуют тарифы «Управляй!». Управлять на них можно многим: самостоятельно настраивать количество минут, объем интернет-трафика, определять, какие расходы оплачивает компания, а какие – сам сотрудник. Есть варианты тарифа для рядовых специалистов, менеджеров и руководителей – где соответственно меняется перечень и объем услуг связи, включенных в базовый пакет. Для клиентов предусмотрен даже кэшбэк: 7% от суммы расходов за предыдущий месяц возвращается на лицевой счет.

Расположение нового салона компании «МегаФон» делает его максимально удобным для посещения: Самарская – Ново-Садовая – одна из главных транспортных магистралей города. Рядом находятся популярные рестораны, кроме того, именно с этого перекрестка многие самарцы начинают спуск к набережной Волги. Сотни горожан смогут ежедневно решать свои мобильные вопросы по дороге, уделяя этому всего несколько минут.

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