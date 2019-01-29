2019-01-29T09:52:31+03:00
Происшествия

Налетел на ковш: в Тольятти пассажирка ВАЗ-2110 погибла в столкновении с трактором

От удара легковушке смяло всю правую сторону
Анастасия ФИЛАТОВА
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В страшном ДТП погибла 23-летняя девушкаВ страшном ДТП погибла 23-летняя девушкаФото: Соцсети
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В ночь на вторник, 29 января, около 1:00 в Автозаводском районе Тольятти произошло смертельное ДТП. Там на пересечении улиц Борковской и Коммунальной ВАЗ-2110 протаранил трактор. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Я видел это страшное ДТП. Там два трактора было: один стоял посередине дороги, а другой - чуть сзади и правее. Водитель десятки, похоже, хотел объехать трактор, но не заметил второй и влетел боком прямо в ковш, - рассказал один из свидетелей страшной аварии.

По предварительным данным, в результате случившегося погибла 23-летняя пассажирка легковушки. Как сообщают местные жители, за рулем машины находился ее муж. На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи. В настоящее время подробности аварии устанавливаются.

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