Двое самарцев с помощью SIM-карт воровали деньги с чужих электронных кошельков

СЕГОДНЯ 10:19 2019-01-29T10:19:29+03:00

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Железнодорожный суд Самары вынес приговор двоим местным жителям. Молодых людей обвиняли в незаконной замене SIM-карт для доступа к чужим электронным кошелькам. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

- Было установлено, что преступную схему разработали 29-летний Александр Л. и 30-летний Сергей С. Благодаря тому, что последний работал в офисе продаж сотового оператора, они незаконно меняли SIM-карты для получения доступа к Qiwi-кошелькам абонентов и вывода денег на личные банковские счета, - рассказали представители ведомства.

В отношении молодых людей возбудили 14 уголовных дел по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный группой лиц по предварительному сговору». В дальнейшем их объединили в одно производство. В середине января суд признал обоих самарцев виновными и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также 2 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 3 месяца. В конце минувшей недели приговор вступил в законную силу.