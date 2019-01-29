В Тольятти водитель Hyundai сбил на "зебре" 10-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 10:39 2019-01-29T10:39:43+03:00

Школьника с травмой головы госпитализировали в больницу

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В понедельник, 28 января, примерно в 16:00 на улице Матросова в Комсомольском районе Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 29-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны улицы Коммунистической в направлении улицы Чайкиной, в районе дома № 10 по улице Матросова сбил 10-летнего пешехода. Мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП мальчик получил травму головы. Его госпитализировали в больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту случившегося проверку.