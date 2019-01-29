Губернатор Дмитрий Азаров подтвердил, что за газ будут выставлять два счета

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-29T11:50:26+03:00

Жителям Самарской области придется платить отдельно за газ и за обслуживание оборудования

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о ходе урегулирования конфликта между компаниями "Газпром межрегионгаз Самара" и "СВГК" и как самарцам теперь платить за газ.

- Выставлять счет за газ будет "Газпром Межрегионгаз Самара", а за транспортировку, домовое газовое обслуживание оборудования - "СВГК" и "Самарагаз". Квитанции будут выставляться за газ и за обслуживание. Стороны договорились, - заявил глава региона во вторник, 29 января, на заседании Самарской губернской думы.

Руководитель области также пообещал, что спор, который начался между поставщиком газа и его посредниками в конце прошлого года, будет разрешен до конца февраля. Решение уже найдено.

Более подробно об этих договоренностях расскажут в среду, 30 января, в 11:00 в пресс-центре КП - Самара.

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