Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-01-29T11:23:02+03:00

Люди жалуются, что долго не могут дождаться аварийные бригады, и переживают о новых отключениях тепла

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Отопление в домах жителей Самары, которые стали «жертвами» коммунальной аварии на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской, видимо, еще не скоро придет в норму. В ночь на вторник, 29 января, в соцсетях начали появляются сообщения горожан о том, что в их подъездах начало прорывать трубы.

- Вызвали аварийку, минут 30 ждали, пока кто-то приедет. Приехал один сотрудник и уже минут 20-30 не может перекрыть трубу. Вода стоит по первую ступеньку, а паром весь подъезд заволокло. Ничего не видно. Стыдно должно быть коммунальным службам! - негодуют жители дома № 152 по улице Ташкентской.

Также горожане сообщают, что подобные прорывы произошли в доме на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской, а еще на улице Бубнова, 11. Люди переживают, что вновь могут остаться без отопления.

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