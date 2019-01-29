Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы
Отопление в домах жителей Самары, которые стали «жертвами» коммунальной аварии на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской, видимо, еще не скоро придет в норму. В ночь на вторник, 29 января, в соцсетях начали появляются сообщения горожан о том, что в их подъездах начало прорывать трубы.
- Вызвали аварийку, минут 30 ждали, пока кто-то приедет. Приехал один сотрудник и уже минут 20-30 не может перекрыть трубу. Вода стоит по первую ступеньку, а паром весь подъезд заволокло. Ничего не видно. Стыдно должно быть коммунальным службам! - негодуют жители дома № 152 по улице Ташкентской.
Также горожане сообщают, что подобные прорывы произошли в доме на пересечении улиц Стара-Загоры и Ташкентской, а еще на улице Бубнова, 11. Люди переживают, что вновь могут остаться без отопления.
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