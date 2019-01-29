Нанес ущерб на 30 тысяч рублей: в речпорту Сызрани поймали браконьера с 263 раками
Молодому человеку грозит до 2 лет лишения свободы
Фото: Сызранское ЛО МВД России на транспорте
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В Самарской области задержали еще одного браконьера. Он незаконно ловил раков в речном порту Сызрани. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России на транспорте.
- 19-летний житель Октябрьска ловил раков с помощью многозаходных ловушек на реке Волге. Таким образом он успел выловить 263 рака, после чего был задержан, - рассказали полицейские.
Сумма ущерба, причиненного молодым человеком, составила 30245 рублей. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Парню грозит до 2 лет лишения свободы.