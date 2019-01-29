2019-01-29T12:54:21+03:00
Общество

Жена экс-мэра Самары Олега Фурсова получит выговор за поездки в Южную Корею за счет бюджета

Чиновница каталась с мужем по его командировкам, хотя ее - как представительницу министерства труда - никто не звал
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вот такой документ оказался в распоряжении депутатаВот такой документ оказался в распоряжении депутата
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Супруге бывшего мэра Самары Олега Фурсова объявили выговор. Оказалось, что Ольга Павловна, трудясь на должности заместителя министра труда региона, выезжала с мужем за границу. Да не просто в отпуск, а на официальные мероприятия, куда ее супруга приглашали за счет принимающей стороны. Дама не входила в состав делегации от региона.

- В дело вмешалась прокуратура, министерство труда Самарской области признало действия Фурсовой незаконными и постановило вынести ей выговор, - рассказал в своем твиттере депутат Александр Хинштейн, который и стал инициатором этих разбирательств, вытащив историю из прошлого на белый свет.

Конечно, выговор - наказание не самое жесткое. Возможно, чиновница погрустит. Сам же депутат пишет, что намерен добиваться возбуждения уголовного дела. Напомним, что муж госпожи Фурсовой в бытность мэром также попадал в поле зрения СМИ. Он организовал золотой банкет, на котором - по данным разных источников - были мандарины, предназначавшиеся детским учреждениям.

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