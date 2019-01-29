Вновь придется померзнуть: в Самаре на Карбышева и Энтузиастов произошли аварии на теплосетях

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-29T12:29:13+03:00

Жителям нескольких домов Самаре придется посидеть до вечера без тепла Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В нескольких домах и соцучреждениях Советского района ограничили подачу отопления

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Проблемы с отоплением в Самаре все не заканчиваются: во вторник, 29 января, аварии на теплосетях произошли в Советском районе. Как сообщает пресс-служба района, сбои произошли по адресам: улица Карбышева, 81 и улица Энтузиастов, 87.

- В связи с аварийными ситуациями на сетях ПТС в нескольких социальных учреждениях и домах была ограничена подача отопления, - отметили представители районной администрации.

Так, под ограничения попали жители домов по следующим адресам: улица Карбышева, 64, 73, 75, 77, 81, улица Антонова-Овсеенко, 16, 18, 51, 53 и улица Энтузиастов, 85, 87, 89, 91, 93. Теплоэнергетики планируют завершить все ремонтные работы сегодня до 20:00.

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