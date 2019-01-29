Вновь придется померзнуть: в Самаре на Карбышева и Энтузиастов произошли аварии на теплосетях
Проблемы с отоплением в Самаре все не заканчиваются: во вторник, 29 января, аварии на теплосетях произошли в Советском районе. Как сообщает пресс-служба района, сбои произошли по адресам: улица Карбышева, 81 и улица Энтузиастов, 87.
- В связи с аварийными ситуациями на сетях ПТС в нескольких социальных учреждениях и домах была ограничена подача отопления, - отметили представители районной администрации.
Так, под ограничения попали жители домов по следующим адресам: улица Карбышева, 64, 73, 75, 77, 81, улица Антонова-Овсеенко, 16, 18, 51, 53 и улица Энтузиастов, 85, 87, 89, 91, 93. Теплоэнергетики планируют завершить все ремонтные работы сегодня до 20:00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Стоит густой пар: в Самаре в подъездах домов, где недавно произошла авария на теплосетях, начало прорывать трубы
Люди жалуются, что долго не могут дождаться аварийные бригады, и переживают о новых отключениях тепла (подробности)
Косяк в стояках: жителям дома на Молодежной, которые перекрывали дорогу, до сих пор не дали отопление во всех комнатах
На помощь придут слесари из других районов города, они помогут скорее дать тепло на 6 Просеку, Силина и по другим адресам (подробности)
Ждут тепла: самарцы перекрыли улицу из-за отсутствия отопления
Последствия крупной коммунальной аварии устраняют до сих пор (подробности)
Виноваты долги: энергетики рассказали, почему в Самаре так изношены сети
Коммунальщики посчитали,что им не доплатили миллионы (подробности)
Более 60 тысяч человек мерзнут вторые сутки: в Самаре из-за двух коммунальных аварий объявили чрезвычайную ситуацию
После того, как в городе ликвидировали один прорыв на теплотрассе, тут же образовался второй. Без тепла и горячей воды вторые сутки сидят более 300 домов в -22 градуса (подробности)
Замерзать в своем доме - страшно: жители Самары рассказали, как выживали двое суток в домах без отопления
Тепло еще вернулось не во все дома, пошли третьи сутки без тепла. Рассказываем, как жители выбивали обогреватели и мотали драгоценные киловаты (подробности)