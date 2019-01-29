«Ростелеком» испытал отечественную квантовую защиту передачи данных

СЕГОДНЯ 12:32 2019-01-29T12:32:48+03:00

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«Ростелеком» успешно провел второй этап испытаний отечественных оборудования и решений для организации квантовой защиты передачи данных на действующей волоконно-оптической линии связи (ВОЛС). Участниками тестирования стали Российский квантовый центр (РКЦ), компании QRate и «С-Терра СиЭсПи».

- Успешные итоги испытаний с привлечением нескольких отечественных производителей оборудования на действующей инфраструктуре «Ростелекома» подтвердили, что технических ограничений для организации квантовой защиты передачи данных практически нет. Это приближает появление коммерческих сервисов, основанных на квантовом шифровании передачи критически важных данных. Например, нашей компании важно обеспечить сверхнадежную защиту каналов между дата-центрами, где размещены важнейшие информационные системы как внутренние, так и внешних заказчиков», – подвел итоги вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Комплекты оборудования QRate и «С-Терра СиЭсПи», которые участвовали в тестировании, полностью произведены в России и используют наиболее современные технологические решения как квантового распределения ключей, так и шифрования данных в высоконагруженных каналах. В мае 2018 года QRate и «С-Терра СиЭсПи» провели лабораторное тестирование гибридной квантово-классической системы и обеспечили квантово-защищенную передачу данных со скоростью от 10 Гб/с.

- Испытания на действующей линии связи показывают, что оборудование QRate и наших партнеров уже полностью готово к масштабированию – полноценному внедрению в повседневную практику. Следующий шаг – строительство многопользовательских квантовых сетей. Нам нужно торопиться, потому что и в Европе, и в Азии квантовая защита данных уже становится стандартом в сфере защиты информации, – сказал технический директор QRate Юрий Курочкин.

- Созданные нами решения для обработки квантовых ключей позволяют добиваться скорости распределения ключей, достаточной для обеспечения в среднем двух абонентов при условии смены ключа один раз в секунду. Для «Ростелекома» подобный комплекс может быть интересен с точки зрения предоставления сервисов по долгосрочной защите передаваемых данных с использованием квантовых коммуникаций, – подчеркнул руководитель группы РКЦ Алексей Федоров.

Эксперты считают, что квантовые коммуникации обеспечивают наивысшую из существующих на сегодня степень защиты передачи данных. Технология квантовых коммуникаций основана на использовании фундаментальных законов квантовой физики, которые невозможно обойти. Для обмена ключами шифрования в рамках этой технологии используются одиночные фотоны, состояния которых безвозвратно меняются, как только кто-то попытается их «прочитать». Любая попытка перехвата будет тут же обнаружена и предотвращена.