2019-01-29T13:57:17+03:00
Происшествия

В Самаре бывшего борца с коррупцией будут судить за взятку от бизнесмена

Экс-полицейский требовал 100 тысяч рублей за возвращение изъятых компьютеров
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ближайшее время бывший сотрудник полиции ответит перед судомВ ближайшее время бывший сотрудник полиции ответит перед судомФото: Архив "КП"
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В Самаре в ближайшее время предстанет перед судом бывший старший оперуполномоченный отделения по выявлению и раскрытию преступлений по Октябрьскому и Железнодорожному районам отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Его обвиняют в покушении на получение взятки через посредника и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- В 2017 году тогда еще полицейский провел проверку в ООО по факту незаконного использования контрафактного ПО и изъял 7 системных блоков. После завершения проверки уголовное дело возбуждать не стали. Однако обвиняемый решил получить взятку через своего знакомого от представителя фирмы и потребовал 100 тысяч рублей за возвращение компьютеров, - рассказали следователи.

Сразу после получения денег полицейского задержали сотрудники ФСБ. В настоящее время правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары.

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