2019-01-29T14:18:29+03:00
Общество

В Сызрани пьяный водитель на «Мерседесе» устроил догонялки с ДПС

В ходе погони автомобилист несколько раз нарушил ПДД
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях сотрудники полиции задержали в Сызрани очередного водителя, который решил пьяным покататься по городу. Поймать автомобилиста удалось благодаря активистам «Ночного патруля».

- Подозрительного водителя на «Мерседесе» полицейские заметили на улице Комсомольской. Инспекторы попытались остановить автомобилиста, но он проигнорировал их требование и попытался скрыться, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейским пришлось довольно долго поездить за нарушителем по улицам города. В конечном итоге они все-таки его задержали. Водителем, который устроил гонки с ДПС, оказался 32-летний мужчина. У него были явные признаки алкогольного опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования он отказался.

В ходе погони автомобилист несколько раз нарушил ПДД: проехал на красный сигнал светофора и выезжал на встречную полосу. По всем фактам полицейские собрали административные материалы.

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